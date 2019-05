Julian Assange, condamnat la un an de închisoare, în Marea Britanie

Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani.

Julian Assange se afla in Ambasada Ecuadorului din 2012, dupa ce a cerut azil politic in urma unei hotarari judecatoresti conform careia ar trebui sa fie extradat de catre Marea Britanie in Suedia pentru a fi judecat pentru acuzatiile de agresiune sexuala.



Suedia a renuntat la acuzatii in 2017, insa Assange a ramas in ambasada din cauza mandatului de arestare pe numele sau emis de politia metropolitana britanica, noteaza ziare.com.







El a fost arestat pe 11 aprilie, dupa ce Guvernul Ecuadorului i-a retras statutul de azilant si a permis politiei britanice sa il retina.



SUA au cerut extradarea sa pentru a fi pus sub acuzare la Washington, unde este acuzat de conspiratie privind spargerea unui calculator al Pentagonului.



Assange este acuzat ca a ajutat un membru al armatei sa descarce ilegal informatii clasificate in 2010 despre razboaiele din Irak si Afganistan care au fost ulterior publicate pe WikiLeaks.