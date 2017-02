Judokanii lotului olimpic de tineret se pregătesc intens pentru competiţiile din acest

Judokanii lotului olimpic de tineret se pregătesc intens pentru competiţiile din acest an. Sportivii din lotul de seniori sunt acum la Oradea şi se antrenează împreună cu tinerii.

Tinerii de la lotul olimplic se antrenează zilele acestea cu cei mai titraţi judokani.



"Lotul olimpic se pregăteşte în aceeaşi sală cu sportivii de la LPS CSS Oradea. Următorul eveniment la care vom participa va fi grand slam-ul de la Paris, de săptămâna viitoare. Cel mai titrat sportiv al lotului naţional de seniori este Natea Daniel, de la plus 100 kilograme, sportiv antrenat de Frăţică Mircea", spune antrenorul Aurelian Fleisz.



"Acest sport pentru mine înseamnă tot. Îl fac de la vârsta de şapte ani. Acum am 24 de ani. Vă daţi seama, asta fac de două ori pe zi. Sunt foarte mândru. Sper să pot ajunge la Tokyo şi acolo să-mi împlinesc visul, să iau o medalie olimpică", spune Daniel Natea, campion naţional.



"Am început de 15 ani judo-ul, la vârsta de cinci ani. Îmi place să cred că mă descurc destul de bine. Rezultatele mă recomandă mai mult sau mai puţin. Aş vrea să meargă mai mulţi copii la sportul ăsta. Şi fac un apel către toţi părinţii să tragă o privire la valorile pe care le propune sportul", spune Andrei Guşă, judoka.



Sportivii şi antrenorii lor spun în cor că judo-ul este un sport care ajută copiii să se dezvolte atât fizic, cât şi mental.



"Înseamnă un mod de viaţă, înseamnă, pentru mine şi pentru familia mea, pentru copiii care vin aici la sală, un sport cu principii, cu disciplină, cu valori morale, un bun mod pentru majoritatea copiilor de a-şi consuma energia", spune antrenoarea Loredana Lascău.