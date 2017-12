Judecătorii de la Curtea Supremă ar putea ataca la pachet "legile justiţiei", la CCR

FOTO EXPLICATIE: Curtea Supremă ar putea ataca la CCR noile legi

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) discută la această oră dacă este cazul să arace la CCR şi ultimele două legi - Organizarea judiciară şi Funcţionarea CSM - din pachetul de trei adoptat în ultimele zile de Parlament.

Judecătorii de la Curtea Supremă ar putea sesiza Curtea Constituţională şi în privinţa ultimelor două legi din pachetul trecut prin Comisia Iordache şi adoptat în plenul Senatului, după ce ieri au făcut acelaşi lucru cu Statutul magistraţilor, transmite Realitatea TV.

Sistemul judiciar iese din nou la atac! Cei mai importanţi judecători ai Instanţei Supreme s-au reunit astăzi să vadă cum pot ataca la CCR legea privind Organizarea judiciară şi legea privins funcţionarea CSM, modificate decisiv de aleşii puterii.

În urma ședinței de ieri, ÎCCR a decis să atace la CCR legea privind modificarea statutului magistraţilor.

Ce este grav în cele legile adoptate în forță de PSD-ALDE-UDMR

Legea pentru modificarea și completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma finală adoptată de Senat, poate fi văzută AICI

Senatul a adoptat miercuri cu 80 voturi „pentru", 28 de voturi „împotrivă" şi o abţinere, în calitate de cameră decizională, proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciară, fără ca în plen să fie făcută vreo modificare în plus faţă de varianta votată în comisia specială

Singurele modificări semnificative aduse legii privind organizarea judiciară faţă de forma adoptată de Camera Deputaţilor au fost în ceea ce priveşte secţia specială pentru investigarea magistraţilor. Această Secţie specială pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi condusă de un procuror-şef numit de CSM

Comisia specială pentru legile justiţiei a adoptat un amendament prin care acordă puteri sporite nou înfiinţatei secţii de investigare a magistraţilor, astfel încât această structură va putea să cerceteze toate infracţiunile săvârşite de procurori şi judecători.

Principala critică adusă de specialiști se referă la faptul că noua secție de investigare erodează din puterile DNA, având parțial aceleași atribuți ca și instituția condusă de Codruța Kovesi.

„În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi funcţionează Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie care are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii", se arată în amendamentul adoptat de Senat.

În varianta votată de Camera Deputaţilor, secţia specială avea competenţa de a investiga doar unele infracţiuni săvârşite de magistraţi, nu toate infracţiunile, aşa cum a decis comisia specială.

O altă noutate introdusă de comisie a fost prevederea că secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care alături magistraţi sunt cercetate şi alte persoane.

Comisia a mai decis ca secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie să fie condusă de un procuror şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, iar ambii să fie numiţi în funcţie de plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, conflictele de competenţă apărute între secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie ar urma să fie soluţionate de către procurorul general al României. Raportul anual al structurii este prezentat în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Două modificări extrem de criticate se aduc la art.64: Soluțiie adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de procurorul superior ierarhic și art. 69: Ministrul Justiției, când consideră necesar, din proprie inițiativă exercită controlul asupra procurorilor.

De asemenea, i se permite ministrului Justiției poate să ceară informări asupra activității parchetelor și să dea îndrumări scrise. Ministrul Justiției prezintă Parlamentului concluziile asupra raportului de activ al Parchetului de pe lângă ICCJ.

Alte modificări aduse de noua lege:

- DNA poate infiinta sectii teritoriale doar cu avizul Sectiei de procurori a CSM

- S-a crescut vechime pentru DNA si DIICOT - 8 ani

- In cadrul concursului de intrare in DNA procurorilor li se vor verifica 5 rechizitorii aleatorii din ultimii 5 ani de activitate

- Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice. se adauga "netemeinice"

- S-a stabilit un termen maximal pentru redactarea hotararilor judecatoresti. Astfel:

(1) Hotărârile judecătoreşti trebuie respectate şi duse la îndeplinire în condiţiile legii.

(2) Hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale.

(3) Hotararile judecatoresti trebuie redactate in cel mult 30 de zile de la data pronuntarii. In cazuri temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu cate 30 de zile de cel mult doua ori.

A treia lege: Statutul CSM

Legea pentru modificarea și completarea Legii 317/2004 privind organizarea și funcţionarea CSM poate fi văzută AICI

Plenul Senatului a adoptat joi, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a legii 317/2004 privind funcţionarea CSM, fără modificări semnificative faţă de forma aprobată de comisia specială, act normativ a cărui dezbatere a început în şedinţa plenului de miercuri. Inspecţia Judiciară a rămas în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii.

Printre cele mai importante modificări aduse de comisia specială se află cea conform căreia „Plenul CSM, secţiile, preşedintele şi vicepreşedintele CSM, din oficiu sau la sesizarea judecătorului sau procurorului, sesizează Inspecţia Judiciară pentru efectuarea de verificări în vederea apărării independenţei”.

Parlamentarii comisiei speciale pentru legile justiţiei nu au adus modificări capitolului referitor la Inspecţia Judiciară, proiectul rămânând în linii generale în forma adoptată de Camera Deputaţilor. Astfel, Inspecţia Judiciară funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul CSM.

14 articole ale Constituţiei ar fi fost încălcate de aleşii puterii în modificarea primei legi a justiţiei. Este vorba de cele referitoare la statutul magistraţilor! Asta au descoperit 89 de judecători de la Instanţa Supremă, care au desfiinţat multe dintre prevederile noi şi au sesizat Curtea Constitutională. Realitatea TV are documentul (vezi galeria foto!)