Mărturiile judecătoarei "terorizate" de procurorul Portocală. "Mi s-a interzis accesul la dosar"

Fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală, primul interviu după excluderea sa din magistratură

Judecătoarea Ruxandra Popescu a fost inculpat timp de trei ani de procurorii de la „unitatea de elită” DNA Ploiești, ca ulterior să fie achitată definitiv în instanță.

„Am fost trimisă în judecată pentru ca mai apoi să fiu achitată definitiv. Am avut calitatea de inculpat 1179 de zile. A fost o luptă, pot să spun. O văd și ca pe o experiență de viață și ca pe o încercare. Am fost o luptătoare".

"Acuzațiile au fost că în schimbul acceptării promisiunii de a primi o haină de blană mi-aș fi încălcat responsabilitățile de serviciu.. au spus că s-ar fi produs un prejudiciu de 20.000 de euro", a spus Ruxandra Popescu, la Antena 3.

Dosarul a fost instrumentat de foștii procurori Mircea Negulescu și Alfred Savu.

„În dimineața zilei de 22 martie 2016, în jurul orei 6.20 am fost apelată de Negulescu care mi-a spus că am Poliția la ușă. Nu aveam numărul lui. S-a prezentat, mi-a spus să deschid ușa pentru că am doi ofițeri la ușă. Eu nu am auzit să se sune la ușă. Am mers, am deschis, i-am invitat în apartament, mi-au prezentat mandatul de aducere și m-au dus la Ploiești.

Odată ajunsă la DNA Ploiești, am intrat, am așteptat să vină și domnul avocat pentru că l-am sunat de pe drum, au început discuțiile, mi s-au adus la cunoștință acuzațiile, dar mi s-a interzis accesul la dosar. Nu am putut să văd nicio probă.

În ziua respectivă am stat 5-6 ore la DNA Ploiești. Dosarul l-am putut vedea cu acordul judecătorului timp de vreo 20 de minute.

Eu am insistat să se facă o percheziție domicilară, le-am spus că e imposibil ca mita să aibă un asemenea obiect. Eu nu am purtat niciodată haine de blană. Am fost refuzată, percheziția respectivă s-a realizat mult mai târziu", a povestit judecătoarea, potrivit Stiripesurse.ro.