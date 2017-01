Jojo şi Paul Ipate au devenit părinţi

Actorii Cătălina Grama şi Paul Ipate au devenit, marţi, părinţii unei fete perfect sănătoase, Zora-Maria Ipate, a anunţat Jojo pe blogul personal.

Zora-Maria a primit nota 10, are 3,150 kg şi 48 de cm. “Zănuţa noastră a venit pe lume! Zora e delicată ca Degeţica şi cuminte aşa cum numai pruncii din poveşti sunt. Eu şi Paul ne simţim binecuvântaţi şi fericiţi ca totul a fost bine şi lin şi că ne putem strânge în sfârşit în braţe minunea de fetiţă. Le mulţumim din toată inima tuturor celor ce ne-au fost alături în acest moment plin de emoţie”, a declarat plină de emoţie fericita mamă, scrie News.ro.

Jojo Cătălina Grama se consideră cea mai fericită mamă din lume acum că o are şi pe Zora, iar acasă o aşteaptă Achim, fiul ei de 5 ani şi jumătate: “Iubesc şi sunt iubită aşa cum nu am mai fost vreodată şi am cele mai frumoase comori din lume de la A la Z: pe Achim şi pe Zora”, marturiseşte actriţa pe blogul personal.

Actriţa promite detalii în zilele următoare pe blog şi pe Facebook.