John Kerry, printre politicienii care s-au alăturat Marşului Femeilor de la Washington

Fostul secretar de Stat John Kerry s-a alăturat Marşului Femeilor de la Washington, o manifestaţie de protest faţă de noul preşedinte american Donald Trump, potrivit imaginilor publicate pe Twitter.

Fostul şef al diplomaţiei a venit la miting împreună cu câinele lui. Mai mulţi politicieni s-au alăturat manifestaţiei organizaţiei în capitala Statelor Unite, scrie The Guardian. Senatoarea de Illinois Tammy Duckworth, veterană a războiului din Irak, care şi-a pierdut ambele picioare în misiune, a ţinut un discurs. “Nu am vărsat sânge pentru această ţară, nu am sacrificat, la propriu, părţi din mine pentru ca legea fundamentalăă să fie călcată în picioare (…) Nu am servit pentru a apăra Constituţia pentru ca ei să ne reducă drepturile”, a subliniat Duckworth.

Senatoarea a subliniat că abrogarea legii American with Disabilities Act, discutată de echipa lui Trump, ar afecta semnificativ comunitatea persoanelor cu dizabilităţi şi că ea nu ar fi supravieţuit, dacă nu ar fi existat această lege, conform news.ro.

Şi senatoarea de California Kamala Harris s-a adresat mulţimii, subliniind că acesta este “un moment crucial în istoria ţării noastre”:

Lidera feministă Gloria Steinem a criticat discursul rostit de Trump la învestitură.

„Tot ce s-a întâmplat înainte de el a fost un dezastru şi tot ce ar face el ar fi extraordinar, cel mai bun, un miracol şi toate superlativele”, a spus ea. “A spus că este pentru popor (…). Eu am cunoscut poporul şi tu nu eşti din el”, a adăugat Steinem.

Militanta a citit şi un mesaj transmis de protestatarii care s-au strâns la Berlin. “Noi, la Berlin, ştim că zidurile nu funcţionează”, a citit ea din mesaj.

Hillary Clinton nu participă la marş, dar le-a mulţumit pe Twitter manifestanţilor pentru că “se ridică, vorbesc şi mărşăluiesc pentru valorile noastre”. “Întotdeauna împreună sunt mai puternici”, a adăugat fosta candidată la preşedinţie, reluând unul dintre sloganurile sale de campanie.

Organizatorii Marşului Femeilor de la Washington au transformat evenimentul într-un miting, pentru că au venit prea mulţi oameni pentru a putea mărşălui până la Casa Albă, cu era prevăzut iniţial.

Organizatorii, care au cerut iniţial autorizaţie pentru 200.000 de participanţi la manifestaţie, se aşteaptă în prezent la peste 500.000 de participanţi – un număr mult mai mare decât cel de la ceremonia de învestire a lui Trump.

Numărul exact este greu de apreciat, pentru că plafonul de nori este jos şi nu pot fi făcute poze din elicopter.

Oamenii au fluturat pancarte cu mesaje precum “Femeile nu dau înapoi” şi “Mai puţin teamă, mai multă iubire”. Ele au criticat atitudinea lui Trump privind avortul, asigurările medicale diversitatea şi schimbarea climatică.

Sute de manifestaţii de solidaritate cu cea de la Washington au avut loc în mai multe oraşe din Statele Unite şi în principalele capitale ale lumii.

Ideea unui marş al femeilor a apărut când mai multe femei au postat pe reţelele de socializare mesaje de mobilizare, după victoria lui Trump în alegeri. Sute de grupuri s-au alăturat rapid iniţiativei, militând pentru cauze diverse, de la dreptul la avort, la controlul armelor, schimbare climatică şi drepturile imigranţilor.

Deşi declaraţie de “misiune şi viziune” a organizatorilor marşului nu îl menţionează pe Trump şi se concentrează pe teme ample, inclusiv mesajul din campanie al lui Hillary Clinton, potrivit căreia “drepturile femeilor sunt drepturile omului”, factorul unificatori între participanţi pare să fie dezaprobarea faţă de noul preşedinte.

Vineri, protestele izbucnite în cursul ceremoniei de învestire au degenerat în violenţe. Manifestanţii au spart vitrine şi geamuri, iar poliţia a dispersat mulţimea cu gaze lacrimogene şi grenade fumigene. Peste 200 de oameni au fost arestaţi.