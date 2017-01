John Florescu, producătorul a două documentare despre Trump, despre strategia preşedintelui SUA

John Florescu este producatorul unui documentar despre modul in care Donald Trump si guvernul sau vad politica externa a SUA. Producator a zeci de interviuri si documentare, fost director de comunicare in Partidul Democrat, Florescu relateaza intr-un interviu pentru HotNews.ro cum se pozitioneaza apropiatii lui Trump fata de NATO, Europa si mai ales Europa de Est, scrie hotnews.ro.

Rep.: L-aţi urmărit pe Donald Trump încă din momentul în care îşi făcea campanie pentru preşedinţie, în documentarul dvs. "Trump vs. Clinton". L-aţi urmărit şi imediat după alegeri, pe când îşi forma echipa ce-l va însoţi la Casa Albă, pentru noul dvs program, "Trump versus Trump".

John Florescu: Da, de fapt, eu personal îl urmăresc încă de pe vremea alegerilor primare din New Hampshire şi am simţit încă de pe atunci că are spiritul unui învingător, are aerul unui om care câştigă. Şi şi-a depăşit cei 16 contracandidaţi, unul după altul, după ce mass-media spunea că nu are nicio şansă. Presa credea că Donald Trump e o caricatură. Nu trebuie să uităm că a fost profund umilit la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă [n.red.: din 2011], când preşedintele Obama l-a luat peste picior. Şi ce a urmat aproape pare o dramă scrisă de Shakespeare, Trump revine şi înfrânge moştenirea lui Obama, portretizată de Hillary Clinton. Şi cred că e, de fapt e clar că e o luptă politică, dar ar putea fi şi o răzbunare personală.

Rep.: Dar vedeţi vreo diferenţă între comportamentul lui Trump de pe vremea când era candidat în campanie şi cel de-acum, când a câştigat alegerile şi se pregăteşte să devină preşedintele Statelor Unite?

J.F.: Nu prea. L-am întrebat pe David Gergen (n.red. cunoscut comentator politic, actualmente analist pentru CNN, fost consilier pentru preşedinţii Nixon, Ford, Reagan şi Clinton), care a întâmpinat trei preşedinţi în Casa Albă, în dimineti de 21 ianuarie. Şi mi-a spus că în dimineaţa în care păşesc pentru prima oară în Biroul Oval, acesti oameni realizează, dintr-o dată, ce înseamnă să conduci cel mai puternic stat din lume. Si ceva li se întâmplă: li se re-aliniază planetele. Şi ce mi-a spus David Gergen, care a fost acolo şi a văzut: chiar săptămâna trecută, mi-a zis că nu a văzut nici un fel de transfer de caracter, niciun fel de schimbare de dispoziţie. Mai degraba contrariul, as spune eu: Trump se poartă la fel. I se adresează direct publicului, în special prin intermediul Twitter, şi îşi transmite ideile şi politicile direct către baza sa de electori. Şi, dintr-un punct de vedere, e dificil pentru el să fie un unificator, cum spunea după ce a câştigat votul în noiembrie şi totuşi să urmeze politici pe care, după cum ştiţi, aş spune că jumătate de ţară le reneagă.