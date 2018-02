Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Cum arată cea mai frumoasă sportivă. Zici că e o actriță cunoscută

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Anastasia Bryzgalova a luat medalia de bronz pentru Rusia la Jocurile Olimpice de Iarna, alaturi de partenerul ei de echipa.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Nu performanta a scos-o in evidenta pe rusoaica, ci asemanarea ei aproape perfecta cu Megan Fox. Anastasia a devenit una dintre atractiile Jocurilor Olimpice, mesajele pe retelele de socializare curgand in ultimele zile, scrie ONE.

Anastasia este maritata chiar cu partenerul ei de echipa, alaturi de care a castigat medalia de bronz. Puteti vedea o colectie de imagini cu de acum celebra jucatoare de curling, despre care fanii spun ca te va face sigur sa fii fan al curlingului.