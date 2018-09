JOCURI DE PUTERE, ora 21.00: Planul lui Dragnea pentru noaptea de 10/11 august

Diseară de la 21:00, liderii PSD pe rit vechi și rit nou ocupă toate televiziunile, cu excepția Realitatea TV. Le ținem piept la "Jocuri de putere" lui Dăncilă, Firea, Ponta și Dragnea, fiecare pe câte un alt post tv, scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Eu cu Oreste împreună cu Dumneavoastră în fața televizoarelor, a radiourilor și a calculatoarelor vom #rezista #împreună și vom #câștiga.

Informații devastatoare despre poza lui Ponta. Ce nu se știa despre momentul când Dragnea lingușea "statul paralel". Cum visa Dragnea la o organizare de tip mafiot. O lună de la mineriadă jandarmilor.

Ce se află în spatele declarațiilor lui Dragnea despre finanțarea mitingului din 10 august cu bani străini și organizarea paramilitară a protestului.

Exclusiv și exploziv: Planul lui Dragnea pentru noaptea de 10/11 august. Scenariul de tip "Erdogan" pentru România. Lista secretă a șefului PSD

Ora 22.30: DEZVĂLUIRI - Săptămâna în care explodează Dosarul "10 august" – Miroase a cătușe în Kiseleff – Un personaj misterios s-a decis să vorbească

Stadiul dosarului "10 august" și presiunile asupra procurorilor. Cine dosește probele

3 teme majore pentru România în relația cu UE/SUA: Go West – Go East – Go Home!

Războiul din PSD – săptămâna cuțitelor lungi sau încă un puci eșuat?