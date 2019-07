Jocul cu Game of Thrones pentru cei cărora le este dor de serial

Surpriză pentru fanii serialului Game of Thrones. Când va fi difuzat ultimul sezon al fenomenului

Dacă îți plăcea Game of Thrones și ți-e dor de serial, atunci acest joc îți va umple golul rămas în suflet după ultimul sezon.

Dezvoltatorul Behaviour Interactive din Canada, alături de HBO și GAEA, a anunțat un nou joc în universul Game of Thrones. Acesta se numește Game of Thrones Beyond the Wall și va fi lansat pe smartphone-uri, atât Android, cât și iOS, în acest an.

Acțiunea din joc se petrece cu câteva decenii înainte de povestea pe care am văzut-o în serialul HBO, imediat după ce Lord Commander Brynden Rivers dispare, în timp ce explora zona dincolo de zid. Este un joc de strategie pe tururi, în care vei putea să-ți construiești propria ta echipă de eroi. Fiecare personaj celebru are un set de abilități la dispoziție. În plus, există câteva elemente solide de RPG.

Jocul este gratuit, dar conține obiecte ce pot fi achiziționate în joc, și spune o poveste nouă din universul Game of Thrones. Momentan nu îl poți juca, dar te poți înscrie pe site-ul oficial și să fii anunțat când se lansează. În plus, vei primi personaje bonus și obiecte extra.

Game of Thrones Beyond the Wall ar putea fi genul de joc capabil să îți acapareze o parte din timpul liber. Poate nu pare foarte original în ceea ce privește gameplay-ul, dar compensează prin povestea interesantă.

