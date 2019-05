Jessica Alba, în scene de sex

Jessica Alba recunoaște că se simte inconfortabil filmând scene de sex, pe care le găsește "dezgustătoare”. Ca să-și facă puțin curaj, actrița bea o gură de tequila.

Vedeta de 38 de ani a mărturisit în podcastul "The Skinny Confidential Him & Her”, în care a apărut împreună cu soțul ei, Cash Warren, că are emoții de fiecare dată când ajunge la filmările pentru secvențele erotice.

