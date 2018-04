Jennifer Aniston, experienţe sexuale tumultoase. Cum a făcut totul public actriţa

Invitată în emisiunea lui Ellen Degeneres, Jennifer Aniston a recunoscut că, de-a lungul timpului, a avut experienţe sexuale unice.

Actriţa a dezvăluit că a făcut sex într-un avion, în cabina pilotului, cu el, dar şi cu copilotul şi chiar şi cu un steward sau o stewardesă. Jennifer şi Ellen au participat la un joc în cadrul căreia gazda formula o propoziţie de genul „Niciodată în viaţa mea n-am...”, adăugând la finalul acesteia diverse lucruri trăsnite. Actriţa ridica o pancartă către public şi camerele de filmat, pe care scria pe faţă „Am făcut”, iar pe spate „Nu am făcut”.



Chiar de la începutul jocului, „întrebările” formulate de Ellen au fost îndrăzneţe: „Niciodată în viaţa mea nu m-am alăturat clubul celor care au făcut sex într-un avion în timpul zborului”. Jennifer a ridicat pancarta cu „Am făcut”. „Niciodată în viaţă nu am făcut sex în avion în cabina pilotului”, a spus Ellen, iar actriţa a ridicat din nou pancarta cu „Am făcut” spre public. „Niciodată în viaţa mea nu am făcut... cu pilotul”, a mai spus gazda emisiunii, iar Jennifer a exclamat îngrijorată „Oh, Doamne!”, şi a ridicat din nou aceeaşi pancarta. „Şi cu copilotul”, a adăugat Ellen, „Şi cu un steward/o stewardesă”, a mai spus ea, iar pancarta actriţei a rămas permanent ridicată.

