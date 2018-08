Jandarmii şi-au bătut joc de propriul manual; Nu loveşti la cap, nu pulverizezi

Zeci de fotografii şi înregistrări video din timpul intervenţiei în forţă a jandamilor din seara de 10 august dovedesc faptul că aceştia au încălcat chiar propriul ghid de interventie profesională. Acesta spune că nu se pulverizeaza gaz direct în faţa adversarului şi "nu se loveşte la cap, potrivit unei analize făcute de ziare.com

"Folosirea eficientă şi oportună a gazelor este o metodă acceptată numai pentru imobilizarea persoanelor şi se realizează cu ajutorul pulverizatorului. Pulverizatorul de mână este destinat imobilizarii unor persoane recalcitrante, dispersarii unor grupuri de agresori sau evacuarii acestora din incaperi si ascunzatori, fără a se produce vătămari corporale", se arata in "Ghidul de interventie profesională".

Documentul delimitează precis zonele de acţiune de pe corpul uman asupra carora se pot folosi forta, mijlocele din dotare sau armamentul. Astfel, zona capului are un statut de protecţie special.

"În ceea ce priveste acţiunea asupra acestor zone trebuie retinute urmatoarele doua sfaturi: Sunt interzise actiunile in forţă ta asupra capului sau a coloanei vertebrale! Dupa ce ai imobilizat adversarul inceteaza actiunea, traumele produse pot fi in defavoarea ta!", se arata in Ghid.

"Ghidul de interventie profesionala" pune accent şi pe gradualitatea folosirii forţei.

Astfel, jandarmii trebuie să folosească în mod progresiv a procedeelor, metodelor si mijloacelor tehnice din dotare, de la cele mai simple - interceptarea, avertizarea - si până la cele care implică un grad mai mare de folosire a forţei - lovituri de oprire cu bratele, cu părţi ale corpului sau folosirea bastonului de cauciuc, tompfa, pulverizatorul de mânî cu substante iritant-lacrimogene sau cătuşele.

