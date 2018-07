James Blunt, Gigliola Cinquetti şi Edvin Marton susţin recitaluri la Cerbul de Aur 2018

James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira şi Edvin Marton se numără printre vedetele care vor susţine recitaluri la ediţia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, care va avea loc în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, potrivit TVR.

James Blunt este celebru pentru hituri precum "You're Beautiful" şi "Goodbye My Lover", iar Amy Macdonald, pentru "This Is The Life".

Gigliola Cinquetti şi Eleni Foureira au câştigat Eurovision Song Contest, prima, în 1964, a doua, anul acesta, iar celebrul violonist şi compozitor Edvin Marton este apreciat pentru stilul său unic de a îmbina muzica clasică cu pop rock-ul.

Recitalurile, programate pe întreaga perioadă a festivalului, vor fi momente de respiro pentru concurenţii înscrişi în Concursul internaţional de interpretare Cerbul de Aur. În acest an, în competiţia pentru marele trofeu vor intra 18 concurenţi.

Sursa: mediafax.ro