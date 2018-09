Iulia Vântur rupe tăcerea despre Salman Khan

Iulia Vântur s-a întors din India pentru câteva zile la Braşov.

Iulia Vântur a acceptat să prezinte festivalul Cerbul de Aur şi a vorbit despre cariera ei artistică pe care şi-a clădit-o în India, ajutată de Salman Khan, bărbatul despre care blonda nu se simte încă prea confortabil să vorbească.

"India evident că vine cu o fascinaţie, cred că pentru multă lume, nu doar pentru mine. În schimb, nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc acolo, sincer. A fost şi pentru mine (un şoc, n.r.), că nu m-am aşteptat ca viaţa să se aşeze aşa. Când eram mică mă uitam la Sandokan şi la Raj Kapoor. Aceste două pesonaje le cunosc din copilărie. Salman Khan nu este idolul meu. Nici măcar nu ne-am întâlnit în India. Ne-am întâlnit pe teren neutru. A fost chiar o întâmplare. Evident, că suntem ok. Iniţial, lumea m-a cunoscut prin prisma lui. Eu sunt o femeie care face lucruri singură. Am demonstrat asta şi în România. Când am cântat pentru prima dată în India, live, a fost acolo (n.r. Salman Khan) şi m-a susţinut", a spus Iulia Vântur lăsând în continuare loc speculaţiilor, potrivit click.ro.