Iulia Vântur rupe tăcerea despre momentele dificile din India

Iulia Vantur

Iulia Vântur a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre momentele mai puțin plăcute trăite în cadrul experienței sale în India, țară unde a ales să se stabilească în urmă cu ceva timp.

Iulia Vântur a mărturisit că a trecut și prin momente dificile în India, confruntându-se, la început, cu problema adaptării, fiind nevoită să învețe rapid să se descurce în „noua lume” pe care o descoperea. Iulia a fost invitata Oanei Cuzino în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă doctore?” de la Pro TV, acolo unde a dezvăluit câteva detalii noi legate de viața sa din India.

„Cred că cel mai dificil moment a fost cel în care mi-am pierdut identitatea. În momentul când te vezi aşa dezgolit te panichezi puţin. Pentru că nu mai eşti cine eşti, asta mi s-a întâmplat mie. Ok eu sunt fata asta, Iulia, facem abstracție de tot ce am făcut până acum şi o luăm de la zero, să vedem de ce sunt în stare. Faptul că am citit de pe prompter m-a ajutat foarte tare când am înregistrat o piesă rap. Faptul că e o succesiune de cuvinte foarte rapidă, a trebuie să anticipezi anumite cuvinte. Munca pe care am făcut-o la ştiri m-a ajutat chiar şi în muzică”, a susținut Iulia Vântur. „Dacă reusești să aduci doar acel element care e doar al tău, cred că reusești să străbaţi oriunde”, a mai adăugat ea.