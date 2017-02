Îţi merge greu internetul? Cum să încarci rapid paginile care te interesează

Dacă îţi merge greu internetul, dacă paginile web îngheaţă sau se încarcă tot mai greu, cel mai probabil este pentru că nu ţi-ai curăţat sistemul de cache si cookies-uri. Este timpul să faci curăţenie şi să îţi actualizezi browserul cu care intri pe internet.

De fiecare data cand intri pe internet, descarci pachete de informatie, asa numitele “temporale”. Browserul, fie el Mozilla, Chrome, Edge, Opera sau Safari, le pastreaza pentru ca data viitoare sa le preîncarce. In teorie, asta ar inseamna ca site-urile ar trebuie sa se miste mult mai repede. De la teorie la fapte, este insa o cale lunga. Multe dintre date se invechesc si intra in conflict cu cele noi, iar astfel apar intarzierile in accesarea site-urilor.

Pentru a avea tot timpul un browser curat, fara temporale, trebuie sa faci cateva lucruri foarte simple. Află detaliile şi vezi un clip video care îţi arată ce trebuie să faci pentru a creşte viteza internetului pe GadgetReport.ro https://gadgetreport.ro/internet/ii-merge-greu-internetul-cum-incarci-rapid-paginile-care-te-intereseaz/