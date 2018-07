Italia, în imposibilitatea de a plăti pensiile. Are nevoie disperată de imigranţi

Italia, ţară în declin demografic, are nevoie de imigranţi pentru a-şi plăti pensionarii, a afirmat miercuri Tito Boeri, preşedintele Institutului pentru Securitate Socială (INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), afirmaţie care a stârnit furia ministrului italian de interne Matteo Salvini, informează AFP.

Prin reducerea fluxurilor de migranţi, 'noi vom pierde în cinci ani o populaţie care echivalează astăzi cu un oraş precum Torino', adică '700.000 de persoane sub 34 de ani, în decurs de o legislatură', care durează în Italia cinci ani, a afirmat Boeri în faţa Camerei Deputaţilor.



În faţa acestui declin demografic, 'de care nimeni nu pare să se îngrijoreze în Italia', el a recomandat menţinerea unui flux migratoriu legal, singurul care va ar permite, în opinia sa, asigurarea unui echilibru al fondurilor pentru pensionari. Cu atât mai mult, a atenţionat el, cu cât reforma propusă de noua majoritate parlamentară, formată din partidul Liga (extrema dreaptă) al lui Matteo Salvini şi Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) pentru facilitarea pensionărilor, riscă de asemenea să coste mult.



Reforma preconizată de noul guvern va costa între 18 şi 20 de miliarde de euro, a atenţionat preşedintele INPS, în opinia căruia ar fi mai bine să fie relaxată vechea lege, zisă Fornero, care a redus substanţial vârsta de pensionare şi pe care noul guvern vrea să o abolească.



'Istoria recentă a tinerilor din ţara noastră este cea a unei inexorabile revizuiri în scădere a aşteptărilor lor', a declarat Boeri. 'Iar una dintre aceste deziluzii este de a se trezi mereu, indiferent de rezultatul votului, cu un guvern care propune să intervină în favoarea pensionarilor', a deplâns el.



Boeri a asigurat, de asemenea, că economia italiană are nevoie de o mână de lucru a imigranţilor pentru a asigura unele sarcini (muncitor agricol, infirmieră, etc) pe care italienii nu vor să le preia.



Aceste recomandări au atras furia lui Salvini. Preşedintele INPS, un economist numit de precedentul guvern de centru-stânga, 'continuă să facă politică, ignorând nevoia atâtor italieni de a munci şi de a avea copii', a subliniat el într-un comunicat. Dar 'unde trăiesc ei, pe Marte?', se întreabă el.

