Isteria din PSD şi scenariul apocaliptic: Dragnea, aruncat peste bord chiar de cei care îl susţin

Istoricul şi scriitorul Stelian Tănase compară situaţia şefului PSD Liviu Dragnea cu cea a lui Ceauşescu. Acesta spune că la întrunirea care va avea loc la Herculane partidul va declara oficial că face zid în jurul șefului, aidoma "tovarășilor de la vîrful PCR". Totuşi, istoricul mai spune că numărul unu al PSD va fi "aruncat peste bord" chiar de cei care acum fac zid în jurul său.

"Una-două, liderii PSD văd în jur numai trădări. Este o isterie intreținută de toți cei interesați. Fenomenul se manifesta frecvent, dar mai ales în timpul crizelor interne. Dacă te superi pe Zgonea, firește, este pentru că acesta a tradat, este unealta diavolului Iohannis sau a ambasadorulu american. Același refren cu Ponta, cu Grindeanu, etc. Nu a scăpat nimeni de o căldare cu lături în cap. Lista este prea lungă din 1990 pînă azi.

Acuzatiile de trădare sunt basme menite să întrețină vigilența rîndurilor proprii, să țină mobilizați militanții, să izoleze cadrele suspecte de infidelitate. In aceste zile, concret, farsa e menită să îi ofere lui Liviu Dragnea un alibi la autoritarism, arbitrariu, clientelism, o pavază in fața justiției. Avem de a face cu tărășenia despre „vom face zid in jurul lui Dragnea!”. Scena îmi aminteste de alta – cea cu tovarășii de la vîrful PCR în decembrie 1989 asigurindu-l pe Ceaușescu de loialitatea lor neabătută. Și totuși mitul „cetății asediate” persistă. Asta pentru că este întotdeauna foarte folositor liderului.

Cam atît despre jurăminte și fidelități. Aceiași nu vor ezita să îl arunce pe nr 1 peste bord cînd interesele partidului o vor cere ! ", scrie Stelian Tănase.

Citeşte tot textul AICI