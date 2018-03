Israela Vodovoz a murit! Mesajul lăsat cu câteva zile înainte de tragedie

Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului că avea probleme de sănătate, ea ținea legătura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare datează din 6 martie.

În acea zi, Israela Vodovoz a publicat un mesaj despre violență.

"De multe ori, oamenii știu, dar nu intervin. Mentalitatea că „rufele murdare se spală în familie" sau că este vorba despre "o problemă de cuplu" face ca multe acte de violență împotriva femeilor să rămână între patru pereți. Mi-ar plăcea să intervii atunci când auzi despre cazuri de violență domestică, hărțuire sau viol", a fost postarea distribuită de Israela Vodovoz.

Israela Vodovoz a murit. În ultima sa intervenție la televizor, Israela a vorbit despre boala grea care a împins-o la izolare.

"Simțeam ca ma afectau energiile din jurul meu şi am renunţat să mai apar la televizor de aceea. Am o boală grea, astm şi trebuie să o ţin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din Bucureşti... eu în altă parte, din unele motive nu pot să locuiesc, schimbările de temperatură pentru mine... sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e OK," a declarat Israela Vodovoz, pe data de 8 februarie, în cadrul emisiunii "Agenția VIP".