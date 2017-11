Gruparea ISIS a piratat un post de radio cunoscut! Ce au transmis timp de 30 de minute

Gruparea teroristă ISIS a piratat un post de radio din Suedia și a transmis un cântec de recrutare, pe repeat, timp de 30 de minute.

Vineri dimineață, ascultătorii din Malmo ai postului de radio Mix Megapol, unul dintre cele mai populare din Suedia, au fost șocați când au auzit cântecul "For the sake of Allah/În slujba lui Allah" în locul programului obișnuit.

Potrivit Dailymail, jihadiștii au reușit să pirateze acest post de radio și au pus, pe repet, timp de 30 de minute, această melodie care este folosită pentru a recruta noi adepți.