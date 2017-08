Isărescu: Dacă tot mă stimulaţi, probabil îmi depun documentele de pensionare şi o să iau şi pensia

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat marţi că până în prezent nu a luat şi pensie şi salariu de la BNR, dar dacă va fi stimulat ar putea să-şi depună documentele pentru a beneficia şi de acest drept.

"În ciuda faptului că pe 16 august împlinesc 46 de ani de activitate şi, dacă mi-aţi ridicat mingea la fileu, o să vă spun: 46 de ani de activitate neîntreruptă, nu ştiu dacă am avut o lună puse cap la cap, cam aşa s-a întâmplat cu viaţa mea, concedii medicale, deci 46 de ani de activitate, am început în 1971 şi la 45 de ani nu mi-am luat pensia, pentru că iau salariu de la Banca Naţională. Am considerat că e o chestiune de bun simţ. Văd că e interpretată altfel. Aşa este. La vârsta de pensionare orice salariat al Băncii Naţionale primeşte o sumă de ....nu aş vrea să o definesc în niciun fel pentru că orice definiţie am văzut că este speculată. Aşa a hotărât în înţelepciunea lui Consiliul de Administraţie, numit de Parlamentul României să conducă această instituţie, care nu este bugetară, nu ia un leu de la Bugetul statului, ci dă 80% din profitul pe care îl face Bugetului statului. Nu se referea acest avantaj numai la mine. Dacă tot mă stimulaţi probabil o să-mi depun documentele de pensionare şi o să iau şi pensia, dacă văd că insistaţi. Eu am zis că este un lucru frumos să nu iau şi pensie şi salariu de la Banca Naţională", a spus Isărescu, citat de agerpres.ro.

De asemenea, acesta a spus că Legea BNR are la bază Tratatul European şi că va trebui modificată pe măsură ce ne apropiem de zona euro.



"Au mai fost propuneri de modificare (a Legii BNR n.r.). A fost o doamnă parcă senatoare. Să se ducă să vorbească cu dânsa, nu? Nu a mai propus cineva o modificare a legii băncii? Legile băncilor centrale din Uniunea Europeană sunt legi în baza Tratatului European. Acest Tratat European este ca un fel de constituţie a Europei. Eşti în Europa, respecţi Constituţia Europei, nu ....Când s-o modifica Tratatul European probabil că se va putea modifica şi legea. Noi trebuie să modificăm Legea Băncii Naţionale pe măsură ce ne apropiem de Zona Euro, dar în altă direcţie decât înţeleg eu, că vorbim prin intermediari", a declarat Isărescu întrebat cu privire la declaraţia senatorului PNL, Daniel Zamfir, care a cerut recent modificarea statului BNR.