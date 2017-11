IRIS revine cu ,,Manifest'', după o pauză de peste cinci ani

Dupa o pauză de peste cinci ani, Iris revine cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social.

“Melodia pe care o lansam astazi este manifestul fiecaruia dintre noi. Tocmai de aceea, ne dorim mult ca mesajul ei sa motiveze cat mai multe suflete, pentru ca, asa cum si noi ne-am regasit in povestea acestei piese, cu siguranta asa se vor regasi milioane de romani care sunt “in linia intai” si care, in ciuda tuturor greutatilor de tot felul, reusesc inca sa vada frumusetea vietii in lucrurile marunte, de zi cu zi.

«Manifest» inseamna un melanj coplesitor de clasic si nou, un sound inedit pentru IRIS si o productie indrazneata ce nu poarta «eticheta» coplesitoare a unui gen anume. «Manifest» este un cantec actual, cu versuri autentice, incarcate de intelesuri si emotii.