Ipoteză surprinzătoare. Cine a plătit datoria lui Negoiță la Dinamo

Ipoteză surprinzătoare la Dinamo. Datoria de două milioane de euro nu ar fi fost plătită de actualul acționar majoritar, ci de o firmă din județul Teleorman, conform digisport.ro.

Controverse la Dinamo după o nouă ipoteză surprinzătoare. Firma care ar fi dat banii este din Turnu Măgurele. Patronul ei are doar 29 de ani, după cum susține Adrian Thiess, omul care a încercat în ultimele săptămâni să intermedieze vânzarea clubului Dinamo către un om de afaceri din zona Golfului. Mai mult, potrivit acestuia, suma de două milioane de euro a fost plătită pe 4 mai, la o zi după ce firma primise certificatul de înregistrare.

"Nu eu am primit suma, ci executorul judecătoresc. Nu am datele, nu știu cine a plătit banii. Întrebați-l pe domnul David (n.r. președintele CA de la Dinamo, Alexandru David), că am văzut că îl întrebați mereu, să vă spună el", a declarat Nicolae Badea, pentru Digi Sport.

