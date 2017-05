Ipocritele zodiacului. În aceste femei NU trebuie să ai pic de încredere. Îţi fac viaţa un COŞMAR

Iata in ce zodii sunt nascute cele mai ipocrite femei, cele pe care e bine sa nu le crezi niciodata pe cuvant.

Gemeni

Viclenia femeii Gemeni nu o intrece nimeni. Aceasta nativa reuseste sa te farmece flirtand in cele mai inedite moduri. Inocenta ei te convinge sa o crezi pe cuvant orice ti-ar zice. Insa, in realitate, te minte privindu-te in ochi. Natura sa duala o transforma pur si simplu dintr-o persoana in care nu trebuie sa ai incredere.

Pesti

Femeia din zodia Pesti afiseaza o masca emotiva si foarte romantica, dar e genul de persoana care te injunghie pe la spate. Chiar daca pare binevoitoare si mereu dispusa sa te ajute, trebuie sa fii foarte atent la propunerile sale, caci pot ascunde unele dintre cele mai perverse lucruri. Iar totul vine dintr-o nesiguranta de sine, din cauza careia poate rani, poate trada, pot intinde curse malitioase.

Scorpion

Probabil ca nu ai intalnit nici o femeie care sa se foloseasca de minciuna mai mult decat cea din Scorpion atunci cand vrea sa isi atinga scopurile, scrie ele.ro. Stie cum sa se prefaca intr-un mod de-a dreptul actoricesc. Daca iti afla vulnerabilitatile, atunci va miza pe puterea sa si te va juca pe degete.