iPhone 8 e la eMAG! Uite ce preturi are cel mai nou telefon de la Apple

eMAG a dat startul comenzilor pentru iPhone 8. Daca esti un fan adevarat al telefoanelor de la Apple, e momentul sa iti comanzi noul tau telefon.

eMAG – Lista cu toate modelele de iPhone 8 si preturilor lor poate fi consultata la URMATORUL LINK.

eMAG a dat imediat startul comenzilor pentru iPhone 8 care este cel mai nou si mai ravnit telefon mobil din intreaga lume, produs de Apple. Preturile nu sunt chiar atat de mari pe cat v-ati astepta, comparativ cu modelele precedente.

Daca vreti sa fiti printre primii care au acest telefon mobil in posesie, trebuie sa comandati de pe acum unul dintre modelele disponibile. Culorile in care se gaseste acest telefon sunt Space Grey, Silver si Gold.

eMAG iPhone 8 – Cat costa cel mai ieftin model

Cel mai ieftin model de iPhone 8 disponibil la eMAG este unul dotat cu 64GB memorie, suficient pentru a stoca multe aplicatii, muzica si filmari. Telefonul se regaseste si el tot in cele 3 culori: Space Grey, Silver si Gold si are un pret cu putin mai mare fata de precedentul model iPhone 7. Oferta completa cu toate detaliile o gasiti AICI.

eMAG iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus are un ecran mai mare fata de toate modelele precedente, iar modelul cu doar 64GB are un pret foarte bun chiar si la precomanda. Pretul sau poate fi gasit la URMATORUL LINK.

Alte doua modele pe care le puteti precomanda la eMAG deja sunt iPhone 8 cu memorie de 256GB si iPhone 8 Plus tot cu memoria generoasa de 256GB. Toate modelele sunt disponibile in cele 3 culori din oferta.

Pretul iPhone 8 cu 256GB poate fi gasit AICI.

Oferta pentru iPhone 8 Plus dotat cu 256GB spatiu de stocare poate fi consultata la URMATORUL LINK.