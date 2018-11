Iordache pentru Comisia de la Veneţia: Exclus să renunţăm la secţia de anchetarea magistraţilor

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei, deputatul Florin Iordache, a declarat marţi, la Parlament, că a transmis Comisiei de la Veneţia că este „exclus” ca PSD să renunţe la planul de a înfiinţa o secţie specială pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

"Eu spun ce face PSD, acea recomandare care vizează înfiinţarea secţiei speciale, este exclus să o punem în legislaţie. Eu am spus-o la Veneţia, ministrul Justiţiei era lângă mine şi nu a spus nimic. Am spus că este exclus. Am întrebat”, a declarat Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia specială pentru legile justiţei, citat de Mediafax.

Iordache le-a mai spus membrilor din opoziţie, legat de secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: „Trebuie să se arate monstruozitatea sistemului. O să vedeţi în perioada următoare monstruozităţile”.