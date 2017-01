Iordache, după dezbatere: Fără îndoială, variantele inițiale ale proiectelor de OUG vor fi amendate

Ministrul Justiției, Florin Iordache, a declarat, la finalul consultărilor publice organizate la sediul instituției pe tema proiectelor de OUG privind grațierea și modificarea Codurilor penale, că, “fără îndoială, variantele inițiale ale proiectelor de ordonanță vor fi amendate” în urma dezbaterii.

"Ni s-au făcut o serie de sugestii. În cursul zilei de astăzi, i-am primit la dezbatere pe toți cei care au dorit să participe. Am luat act și vom analiza toate propunerile făcute. Și vreau să facă două precizăr față de cele două proiecte de ordonanță. Pentru cea care vizează grațiere, de la început am spus mai multe principii pe care le vom respecta. În primul rând, nu se adresează unor persoane. Clar nu se adresează criminalilor, violatorilor, celor acuzațid e fapte de corupție, iar principiul cel mai important este cel privind recuperarea prejudiciului. În cel de-al doilea act normativ, am ținut cont de recomandările CCR. Trebuie să mai spun că săptămâna trecută CCR a mai găsit încă șase articole neconstituționale și așteptăm motivarea pentru ca și acestea să poată fi făcute constituționale, pentru că ne dorim niște legi clare, coerente, pe care să le respecte fiecare cetățean", a spus Iordache la finalul dezbaterii.

Acesta a explicat că oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aceste două proiecte nu sunt supuse dezbaterii Parlamentului, lăsând să se înțeleagă că Guvernul și-ar putea asuma actele normative.

"Eu am întrebat în sală pe cei care se opuneau ordonanței și foarte mulți spuneau să fie o dezbatere în Parlament. Dar dezbatere înseamnă și când își asumă Guvernul. În acest moment, până nu finalizez textele celor 2 acte normative nu pot să vă spun cu ce recomandare mă voi duce. Voi avea o discuție cu premierul Sorin Grindeanu și soluția pe care ne-o vom asuma o vom anunța", a susținut Florin Iordache.

Totodată, ministrul Justiției a declarat că prevederile neclare din proiectele de OUG vor fi eliminate, subliniind că variantele inițiale vor fi amendate "fără îndoială".

"Acele prevederi care inițial erau neclare sau în neconcordanță, cu siguranță că vor fi eliminate. În urma consultărilor de astăzi, ținem cont de observații. Actele normative nu se fac pentru politicieni, se fac pentru a rezolva politica penala a statului. N-am avut în vedere și nu am în vedere o anumită persoană. Actele normative nu vizează persoane sau politicieni. Varanta inițială, fără îndoială va fi amendată. Avem în vedere un pachet mai larg de măsuri", a conchis Iordache.