Iordache, despre Iohannis, privind Amnistia: Nu poţi spune că e o catastrofă, dacă nu ştii cum arată

Ministrul Justitiei Florin Iordache a declarat, la iesirea de la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, referitor la afirmatia lui Klaus Iohannis, ca legea amnistiei si legea gratierii trebuie discutata in Parlament si nu se poate spune ca este "o catastrofa" inainte de a se cunoaste textul legii. Legat de afirmatia lui Ioahhnis despre Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, Iordache afirma ca cei doi "respecta prevederile legale" si ca "prezumtia de nevinovatie" nu este infranta de nimic.

"Si legea amnistiei, din cate stiu eu si legea gratierii - ultima a fost in 2002, aceasta lege trebuie discutata in parlament, nu poti sa spui ca este o catastrofa atat timp cat nu stii cum arata aceasta lege" a spus Iordache la CSM.

Intrebat cum vede faptul ca presedintele Camerei Deputatilor este condamnat penal si cel al Senatului este trimis in judecata, asa cum a punctat Iohannis in sedinta CSM, Iordache a raspuns: "Daca legea permite, dvs stiti undeva ca prezumtia de nevinovatie este infranta de ceva? Nu este infranta de nimic, si atata timp cat exista prevederi foarte clare in regulamentul Camerei si Senatului cred ca si unul si celalalt respecta prevederile legale".

O legea a amnistie si gratierii ar fi o "catastrofa" pentru democratia romaneasca a declarat vineri Klaus Iohannis in sedinta CSM, seful statului adaugand ca se va opune "cu toata greutatea si puterea functiei prezidentiale".

El s-a adresat direct ministrului Justitiei Florin Iordache si a vorbit si de faptul ca "presedintele Camerei Deputatilor este o persoana condamnata penal si cu o urmarire penala in curs, presedintele Senatului este o persoana trimisa in judecata pentru minciuna penala", afirmand ca "asta este ceea ce numesc eu circumstante ingrijoratoare".