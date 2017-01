Iordache, declaraţie halucinantă despre plafonul impus de 200 000 de lei pentru abuzul în serviciu

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a motivat luni de ce a stabilit, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea codurilor penale, plafonul de două 200.000 de lei pentru ca abuzul în serviciu să fie infracţiune, explicând că în decizia Curţii Constituţionale (CCR) se stabileşte ”un plafon rezonabil”, scrie news.ro

”Uitaţi-vă în decizia CCR. Acolo spune că se stabileşte un plafon rezonabil”, a susţinut Iordache întrebat cum a ajuns să stabilească suma de 200.000 de lei pentru ca abuzul în serviciu să fie considerat infracţiune.

Iordache a încercat să explice şi de ce a optat pentru modificarea codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, motivând că şi Guvernul Cioloş a procedat la fel.

”Dacă acum un an de zile fosta conducere a ministerului a putut veni să repare prin ordonanţă 60 de modificări pe care le-a precizat CCR, noi acum încercăm să remediem şase prevederi pe care CCR ni le-a impus de un an de zile. Era treaba Parlamentului să remedieze acest lucru, nu l-a făcut şi atunci am considerat noi că printr-un proiect legislativ putem remedia acest lucru”, a precizat Iordache.

Ministrul Justiţiei a mai spus că mandatul său este să creeze ”o legislaţie clară, modernă şi europeană”.

”Eu am spus de la preluarea mandatului: ne dorim nişte legi clare, nişte legi coerente, nişte legi pe care fiecare cetăţean dacă are sau nu pregătire juridică să le poată respecta. De fapt ăsta este mandatul cu care am venit eu aici, să repar toate acele lucruri care nu sunt în concordanţă cu o legislaţie clară, modernă şi europeană”, a mai spus Florin Iordache.