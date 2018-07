Ionuț de la Exatlon și soția lui s-au despărțit. Adevăratul motiv

La puțin timp de când a ajuns din Republica Dominicană, Ionuț Jaguarul este atacat de Nela, care îl acuză că nu știe ce vrea de la viață și că deja a început să se afișeze cu o femeie pe care o prezintă drept iubita lui.

Invitat la emisiunea "Wowbiz", Ionuț a fost pus în fața declarațiilor soției. Aceasta nu s-a abținut din a-l acuza pe bărbat că a înșelat-o:

"Da, ne-am despărțit, nu e clar? De îndată ce nu mai există nicio poză cu noi doi. Motivul e că nu știe ce vrea de la viață. Și încă ceva...el deja este într-o relație, deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate că mă sunase ieri, cineva, la prânz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubită. Ieri am primit poză cu el, în pat cu persoana respectivă, dezbracati, înțelegi ce vreau să zic. N-am mai ținut legătura, ce aș putea să mai vorbesc eu cu el?! Tu îmi spui că vrei libertate și vrei să te bucuri de viață. Primul motiv pentru care am vrut să renunț a fost că el nu vrea să stea aici și să muncească. El nu vrea să muncească. Daca el nu vrea sa munceasca, inseamna ca el nici nu vrea sa faca ceva pentru viitorul nostru. Dacă eu potă să mă trezesc la șase dimineața și să merg la muncă, tu de ce nu ai putea să faci asta?! A venit schimbat, dar în rău. Nu mai e persoana care a plecat. Ceea ce s-a întâmplat la televizor, ceea ce a văzut toata lumea, a fost un teatru ieftin. Cu iubire, cu vai, Doamne, mă iubește până la Dumnezeu și înapoi. Nu, între noi nu au fost lucrurile niciodată atât de roz, m-a înșelat de foarte multe ori. Am încercat să fac ceva din el. Când a venit aici (în Belgia nr.r), eu plecam la muncă și el vorbea pe internet cu altele și își dădea întâlnire cu ele. Le spunea că e singur acasă, să se întâlnească cu ele, le cerea poze .... Suntem căsătoriți, eu nu sunt genul care să sară din floare în floare. În august o să merg acasă, bag divorț de el și fiecare pe drumul lui", a spus Nela la emisiunea de la Kanal D.