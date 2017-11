Mișa, la final de zi: Supărarea cea mai mare vine de la multinaționalele deranjate de impozitare

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a sustinut miercuri seara, la Antena 3, ca "supararea majora" provocata de ordonanta de urgenta privind noi masuri fiscale este provocata implementarea directivei europene privind evitarea reducerii artificiale a bazei de impozitare, si care a deranjat anumite companii multinationale prezente in Romania si care dispun de "bugete consistente de publicitate", anunță Hotnews.ro.

"Directiva europeana ne va ajuta sa nu mai dam posibilitatea grupurilor multinationale sa stabileasca dobanzi uriase. Avem o situatie in care se imprumutau de la compania mama la 17% si plasau pe piata interna la 4%", a spus Misa, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea.

Acesta a sustinut ca "supararea majora" este provocata de "masurile adoptate in cadrul acestei directive care deranjeaza multe grupuri multinationale care foloseau aceste practici in trecut si care beneficiaza de bugete consistente de publicitate si incearca sa distraga atentia catre alte subiecte pentru a crea emotie".

"Vreau sa ii rog pe romani, stiu ca poporul roman e inteligent, sa se gandeasca, am vazut ca sunt multi care incurajeaza iesirea in strada, un drept al fiecaruia dintre noi, sa citeasca aceasta ordonanta, sa se duca la sursa si sa se gandeasca daca ies in strada pentru interesul lor propriu sau nu cumva e o diversiune si ies in strada pentru interesul altora, pentru interesul unor companii", a spus Ionut Misa.

Ministrul Finantelor a acuzat faptul ca "anumite companii nu au avut interesul ca aceasta directiva sa fie introdusa, pentru ca le va impiedica sa mai transfere anumiti bani in afara tarii, sa realizeze evitarea platii impozitelor in Romania".