Ionuț de la Exatlon a luat o decizie dură

Finalistul de la „Exatlon”, Ionuţ Sugacevschi (28 de ani), poreclit Jaguarul, s-a ales cu o grămadă de fani după concurs.

Ionuț a dezvăluit planurile sale de viitor și spune că ar vrea să mute în Belgia.

„Tocmai m-am întors din Belgia, unde soţia mea lucrează. Aş vrea să îmi caut acolo de lucru şi o sală unde să mă antrenez. Vreau să mă mut acolo, sunt mai multe facilităţi. Am slăbit 12 kg, iar de curând am mai dat jos un kilogram şi jumătate. Am plecat în Republica Dominicană cu 87 kg şi acum nu m-am mai cântărit. Am probleme cu mâna, nu m-am vindecat, fac fizioterapie, pentru că nu mă pot antrena foarte bine şi am probleme în continuare. Nu i-am accepta oferta lui Vladimir Drăghia, nu accept aşa ceva, dacă era, îmi spunea între patru ochi. M-am simţit aiurea. Nu ştiu dacă nunta va avea loc curând, dar anul viitor, cu siguranţă”, a povestit pentru click, Ionuţ, care este luptător MMA, la un club din Galaţi.