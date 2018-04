Ionela Prodan a murit. Cele mai frumoase realizări ale artistei pe care multă lume le-a uitat

IONELA PRODAN. Originară din Dăbuleni, Ionela Prodan a urmat două facultăţi la Universitatea din Craiova: istorie–geografie şi istorie–filosofie. Cunoscuta cântăreaţă de muzică populară Ionela Prodan a murit la 16 aprilie 2018, la Spitalul de Urgenţă Elias. Artistea suferea de cancer la pancreas.

La Ediţia a II-a a Festivalului „Maria Tănase“ din Craiova (1970) a primit Marele Premiu al Festivalului și în studiourile Radio Craiova a realizat şi primele înregistrări muzicale.

IONELA PRODAN. Aici a lansat primele melodii populare: „Pădure, dragă pădure“, „În pădure la Zăval“, „La Jii, murgule la Jii“.

Imagini alb-negru cu Ionela Prodan, laureata 1971, interpretand cantecul "In pădure la Zaval".

Elena Merișoreanu a mărturisit că Ionela Prodan va fi înmormântată în costum popular și că trupul neînsuflețit va fi depus marți, la cimitirul Bellu.

Medicii au anunţat cauza morţii artistei: pancreatită acutizată.

Ionela Prodan s-a născut la 6 octombrie 1947, la Dăbuleni.A absolvit Liceul Teoretic 'Constantin Brâncuşi' din Dăbuleni. A urmat apoi facultăţile de Filosofie şi de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii din Craiova, potrivit paginii sale de facebook.

Artista a avut numeroase colaborări artistice cu artişti ai muzicii populare româneşti, între care s-a remarcat cea cu Ion Dolănescu.

Ionela Prodan a avut două fiice: Anamaria, cunoscuta impresară de fotbal, şi Anca.

Ionela Prodan avea probleme cronice care s-au acutizat de când a fost internată, de pe 16 martie. Artista avea cancer la pancreas.

Buna ei prietenă Elena Merișoreanu a vizitat-o în weekend la spital şi a povestit cum a găsit-o acolo pe Ionela Prodan. Pacienat ajunsese să fie hrănită doar prin perfuzii. Artista apela, aşadar, la hrana artificială. Ionela Prodan suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dădeau rezultate deloc.

Ionela Prodan a murit la vârsta de 70 de ani.

În urmă cu 2 ani, Ionela Prodan a depus o declaraţie de avere. Ea era pe atunci candidat PSD Covasna pentru Camera Deputaţilor. Astfel, conform acestei declaraţii, ea avea o vila evaluata la aproximativ 600.000 de euro, cu o suprafata de 450 de metri patrati. In declaratia de avere a Ionelei Prodan mai apare o casa in Bucuresti, un apartament, tot in Bucuresti, dar si o casa de locuit, in comuna Jilava.

Ionela Prodan mai detinea un teren agricol si unul intravilan, doua masini, bijuterii in valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, in timp ce in conturi se afla aproximativ 1,4 milioane de euro.

Anamaria Prodan i-a scris, luni seară, un mesaj de ADIO mamei sale, Ionela Prodan, care suferea de cancer galopant situat la pancreas. Ionela Prodan a murit la 70 de ani. Artista era internată la Spitalul Elias.

"TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATĂ ! TU AI FOST ȘI VEI RĂMÂNE FORȚA VIEȚII MELE!!!TU EȘTI ICOANA VIEȚII MELE! ȘTIU CA ACOLO UNDE AI PLECAT, VEI CONDUCE CORUL ÎNGERILOR IAR VOCEA TA VA RĂSUNA MULT MAI TARE ȘI MAI FRUMOS IN TOT RAIUL ȘI IN INIMA MEA! DRUM BUN IUBIREA VIEȚII MELE!

Când viața greu te va ncerca

Și n suflet teama ți va ploua

Prieten drag, tu nu uita ...

Speranța moare ultima !

Nu te lasă încovoiat

De drumul greu, întortocheat

Ce soarta ți l așterne n fata

Nu i fa pe plac la șugubeață !

Ridica fruntea către cer

Doar DUMNEZEU nu i efemer

In rest toate sunt trecătoare

Pe a omului vieții cărare!

Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!

Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!", a postat Anamaria Prodan despre Ionela Prodan pe Facebook.

IONELA PRODAN. PANCREATITA, boala care a ucis-o pe Ionela Prodan