Ionel Arsene, eliberat din arest şi pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Surpriză de proporții in cazul lui Ionel Arsene. Judecătorii Curții de Apel Bacău au hotărât, miercuri, că preşedintele CJ Neamț poate fi judecat in stare de libertate, potrivit tvmneamt.ro. El a fost pus sub control judiciar după ce in primă instanță se hotărâse judecarea sa in stare de arest preventiv. Timp de 60 de zile, preşedintele CJ Neamţ are de respectat o serie de obligaţii, şi tot în acest interval la Tribunalul Neamț, judecătorul de cameră preliminară trebuie să stabilească legalitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată de procurorii DNA.