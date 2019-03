Ion Ţiriac a primit o veste devastatoare de la Serena Williams. Americanca s-a răzbunat

Serena Williams nu l-a iertat nici acum pe Ion Ţiriac, la un an distanţă de la declaraţiile controversate ale omului de afaceri român.

Jucătoarea americană nu va participa nici în acest an la turneul de la Madrid, aflat sub aripa protectoare a lui Ţiriac. Ce spusese fostul tenismen despre Serena? "Cu tot respectul, [Serena Williams] are 36 de ani și 90 de kilograme. Mi-aș dori ca tenisul feminin să aibă alte opțiuni", a afirmat Țiriac, pentru Sport Bild, preluat de Digisport.

Serena Williams (37 ani) i-a dat replica anul trecut, înainte de a se retrage de la turneul de la Madrid, unde se afla pe tabloul principal.

"Mereu spun că oamenii au dreptul la o opinie. În mod cert, tenisul feminin înseamnă mai mult decât mine. Mult mai mult, dar voi discuta cu el, credeți-mă, voi discuta cu el. Este un comentariu ignorant și sexist, poate că este un bărbat ignorant", a spus Williams, pentru New York Times.