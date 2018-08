Ion Țiriac deschide porțile galeriei personale de mașini

Ion Tiriac

Ion Țiriac, 79 de ani, și-a îmbogățit colecția de mașini cu patru noi exemplare Porsche 911: GT2 RS, Exclusive Series, Carrera 4 GTS si model R. Acestea vor putea fi văzute de doritori, la expozitia Tiriac Collection.

Ion Țiriac a oferit detaliile: "Inca de la lansarea Tiriac Collection in 2013, am dorit sa impartasesc pasiunea mea pentru masini cu publicul larg. Modelele nou introduse in galerie completeaza gama bolizilor pe patru roti. Sunt masini care, dincolo de aspectul lor impresionant, spun o poveste despre forta, excelenta si precizie”.

Tiriac Collection este prima galerie auto personala din Romania deschisa publicului, care reuneste modele auto si moto emblematice, atat clasice, produse incepand cu anul 1899, cat si de ultima generație, apartinand celor mai importanti producatori auto din lume.

Cei care vor vizita expozitia Tiriac Collection vor putea vedea, încă de astăzi, cele mai modele Porsche 911 intrate in colectia lui Ion Țiriac.

Programul de vizitare este de vineri pana duminica, in intervalul orar 10:00-19:00.