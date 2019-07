Ion Ţiriac, în proces cu finul lui Iohannis

Scandalul de la Federația Română de Tenis este departe de a se fi terminat. Alegerea lui Ion Țiriac în funcția de președinte, în detrimentul lui Marius Vecerdea, s-a lăsat cu o contestație a Tribunalul București a acestuia din urmă.

Ion Ţiriac este contestat la șefia Federației Române de Tenis de Marius Vecerdea, antrenorul lui Klaus Iohannis de tenis. La Tribunalul București a avut, joi, termen în procesul în care Ion Țiriac este contestat la șefia FRT de Marius Vecerdea.

"Habar nu am ce s-a întâmplat, nu am înţeles nici 1% din termenele juridice. Se pare că este un cetăţean american, care are un club la Sibiu, şi care de patru - cinci ani dă în judecată federaţia Română de Tenis pentru orice motiv. Eu în situaţia în care sunt, am treabă. Nu pot să aştept eu pe orice care dă în judecată. Este democraţie...îmi vad de treaba mea", a declarat Ion Ţiriac la ieşirea de la instanţă, potrivit RTV.net.

Ion Ţiriac a devenit, în iunie 2019, noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, el câştigând din primul tur alegerile organizate la Centrul Naţional de Tenis. Din cele 46 de voturi valabil exprimate, Ion Ţiriac a primit 32 de voturi, Marius Vecerdea a primit 11 voturi, iar Ion Ţupa a primit trei voturi.

Marius Vecerdea: Au fost foarte multe influenţe politice

"Ca de obicei, aceste adunări generale s-au desfăşurat într-o lipsă totală de transparenţă, pe de o parte, şi cu foarte multe nereguli cu referire la legalitate. Cu siguranţă că instanţele se vor pronunţa din nou acestor fapte şi eu chiar am speranţa că există justiţie în România. Au fost foarte multe influenţe politice, se cunosc foarte multe dedesubturi, vor ieși la iveală în următoarele zile... Vinerea trecută, în 14 iunie, cu patru zile înainte de această Adunare Generală, a fost pronunţată o altă sentinţă a Tribunalului Bucureşti, care a anulat cea de-a şasea Adunare Generală a FRT", a declarat Marius Vecerdea la Telekom Sport, după anunţarea rezultatelor.

"Nu-mi dau seama cum poate un tătuc, că aşa se vrea să fie, şi s-a văzut cum s-a votat astăzi, să calce peste lege şi să repare tot ce au făcut ultimele conduceri ale FRT. Culmea culmilor este că toată fosta conducere a FRT, care a fost anulată de instanţele judecătoreşti din România, definitiv, să fie votată în bloc în spatele acestui tătuc, a mai declarat Vecerdea.