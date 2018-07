Ion Țiriac, decizie incredibilă. A făcut un anunț neașteptat

Ion Tiriac

Ion Tiriac, 79 de ani, a luat o decizie fără precedent în tenisul mondial.

Ion Tiriac a anuntat ca a dat in judecata WTA si precizat ca vrea ca prin acest demers sa obtina schimbarea modului in care sunt acordate premiile in tenis.

Ion Tiriac a explicat ca a dat in judecata WTA intrucat este deranjat de faptul ca trebuie sa le ofere jucatoarelor premii egale cu cele oferite barbatilor in turneul de la Madrid, conform sport.ro.

"O femeie care lucreaza in domeniul modei genereaza mai multi bani decat un barbat, dar, in tenis, din pacate, nu este cazul de asa ceva. Contributia tenisului feminin este mult mai scazuta decat cea a barbatilor si vreau o distributie inteligenta a premiilor.

Premiile nu pot fi aceleasi. Din acest motiv am dat in judecata WTA prin intermediul avocatilor mei din Spania", a spus Tiriac in El Mundo.