Ion Iliescu denunță un ”Fake News” și lansează un avertisment dur către PSD

Reacţia lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a intervenit luni în spațiul public pentru a denunța un Fake News legat de declarațiile sale mai vechi, dar a folosit momentul pentru a lansa un avertisment la adresa PSD.

Ion Iliescu, fostul lider al PSD, avertizează PSD că dacă mai mizează pe abordarea conflictuală a problemelor interne va pierde minima coerență pe care a păstrat-o. Intervenția lui Ion Ion Iliescu a avut rolul de a corecta un ”fake news” România TV, care a difuzat un colaj de declarații dintr-un discurs mai vechi al fostului președinte.

”În legătură cu presupusa mea intervenție în procesul politic ce are loc în Partidul Social Democrat, anunțată de postul de televiziune Romania TV, știre preluată și de alte televiziuni si site-uri de stiri, fără o minimă verificare a veridicității știrii, sunt obligat să fac următoarele precizări:

Intervenția mea ”nimicitoare”, dacă am înțeles bine, este doar un colaj din discursul rostit la Congresul PSD din 2015! Poziția exprimată atunci nu este o noutate. Și acum aș spune exact aceleași lucruri în fața conducerii colective a PSD. Poziția mea este bazată pe valori și principii, în care cred, pe care nu le-am negat, de la care nu am abdicat și nici nu intenționez s-o fac.

Nu am încurajat niciodată conducerea conflictuală, indiferent că este vorba despre partid, sau despre instituțiile statului. Abordarea critică a realității nu înseamnă ”atac” la cineva. Înseamnă realism și exprimă dorința de a rezolva probleme, nu de a crea altele noi”, a scris Ion Iliescu luni, pe blogul său.

Ion Iliescu a insistat pe tema abordării ”conflictuale” a PSD.

”PSD nu reprezintă, prin problemele pe care le are, excepția pe scena politică actuală. De fapt, este printre puținele forțe politice care mai păstrează un minim de coerență în acțiunea și în proiectele sale. Dacă mai mizează însă pe abordarea conflictuală a problemelor interne, va pierde și această minimă coerență.

Dincolo de orice, România are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerentă, la rândul ei, responsabilă, și, mai ales, de consolidarea democrației. Repet ce am spus nu o dată: nu poți avea o democrație funcțională cu partide care, în interiorul lor, sunt conduse nedemocratic. Este momentul să redeschidem canalele de comunicare, să reluăm dialogul între forțele politice, și cu societatea civilă”, a scris Ion Iliescu.

Fostul lider al PSD a încheiat cu o glumă, cerând televiziunilor care au circulat știrea falsă să îl anunțe în viitor despre ce a spus și a făcut.

”Ca urmare, cer, în virtutea dreptului la replică, televiziunilor care au generat și răspândit știrea falsă, să facă precizările cuvenite. Și, dacă nu cer prea mult, să mă anunțe și pe mine despre ce am spus, sau am făcut, deși n-am spus și n-am făcut”, a scris Ion Iliescu.