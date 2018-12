Ion Iliescu, în lacrimi, în dialogul cu jurnaliștii Le Figaro

Paul Cozighian, corespondent Le Figaro, a povestit în emisiunea lui Rareș Bogdan, Jocuri de putere, de la Realitatea TV, cum a decurs interviul cu Ion Iliescu, interviu ce a stârnit luni un adevărat scandal în România. Potrivit acestuia, fostul președinte român Ion Iliescu ar fi fost emoționat în timpul interviului când a vorbit despre perioada anilor '90.

Șeful meu Thierry Portes (n.r.: foto) și-a dorit foarte mult să facă un interviu cu președintele Ion Iliescu. El este un jurnalist de vârsta mea, are 56 de ani, iar toată cariera și-a desfășurat-o la Le Figaro. În tinerețe a debutat în politica internă și a fost responsabil pe zona Partidului Comunist Francez. Poate de aici are și preocuparea.

El mi-a spus că vrea să-i ia un interviu fostului președinte. M-am concentrat și m-am gândit că domnul Gelu Voican Voiculescu m-ar putea ajuta. Așa a și fost. El mi-a spus că domnul președinte a mai îmbătrânit și că n-ar vrea să aibă emoții suplimentare.

Interviul a avut loc pe 7 noiembrie 2018. Întâi am fost primiți într-o fel de anticameră foarte interesantă. Pe pereți erau cred că peste 40 de poze, înrămate separat, marea majoritate alb-negru, din toată cariera politică a domnului Iliescu. Pentru mine, ca om bătrân, a fost ceva extrem de impresionant. Am rămas... Am fost subjugat: să-l vezi pe Clinton, pe papa de la Vatican, pe Bush, pe președintele ONU, Dalai Lama... Erau foarte multe poze din periada CPUN. Președintele ne-a povestit aproape cu lacrimi în ochi de acea perioadă. Își aducea cu mare bucurie aminte cu faptul că a deschis o platformă pentru toate partidele și că dezbaterile erau televizate, la începutul anilor '90.

Președintele Iliescu purta o cămașă roșie, fără cravata, și era elegant. Era extrem de zâmbitor și am vorbit în limba franaceză. Înainte să începem interviul i-am spus că ne-am mai întâlnit, în timpul campaniei electorale. Cumva am încălzit atmosfera.

La sfârșitul interviului Thierry Portes l-a rugat pe domnul Iliescu să facă o fotografie”, a precizat Paul Cozighian la Realitatea TV.