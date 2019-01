Ion Cristoiu, atac la adresa lui Nelu Barbu: Și-a însușit atitudinea ostilă a stăpânilor PSD-iști

Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu susține că nu a dorit să meargă la evenimentul de la Ateneu, în ciuda faptului că a avut invitație. Cristoiu îl ceartă pe Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului și îi transmite că și-a uitat colegii din breaslă, în schimb și-a înșușit atitudinea ostilă a ”stăpânilor PSD-iști”. Cristoiu îi transmite lui și Ancăi Alexandrescu că stăpânii sunt efemeri, în timp ce breasla rămâne.

”Un cunoscut cu care dezbat deseori chestiuni de politică internă și internațională, deși el mă sună pentru a-mi spune mie părerile sale și nu pentru a le afla pe ale mele, mă întreabă intrigat de ce n-am fost la sindrofia de la Ateneu. N-am avut invitație? Am avut, îi răspund, sau cred c-am avut, o dată ce am primit mai multe telefoane, ba chiar și un SMS, de la Nelu Barbu, purtătorul de cuvînt al Vioricăi Dăncilă, căruia nu i-am răspuns, nu de alta, dar de cînd a fost suit în prepeleacul de la Palatul Victoria nu mi-a dat nici un semn, deși am făcut împreună un lung șir de emisiuni la B1Tv. Nu știu de ce n-a dat nici un semn. Presupun că, la fel ca în cazul Ancăi Alexandrescu, Nelu Barbu și-a însușit atitudinea ostilă a stăpînilor PSD-iști față de mine. N-ar fi primii mai tineri sau mai copți care fac enorma greșeală de a nu fi solidari cu cei din breaslă, ci cu stăpînii, uitînd că stăpînii trec, în timp ce breasla rămîne. Chiar dacă i-aș fi răspuns și presupunînd – repet, presupunînd – că ar fi fost vorba de o invitație, tot nu m-aș fi dus.”, scrie Ion Cristoiu, pe blogul personal.