Ion Cristoiu: Liviu Dragnea folosește Parlamentul pentru exploatarea electorală a copiilor

Editorial Ion Cristoiu. Reproșam conducerii SRI în numărul anterior că „SRI n-a schițat nici măcar o virgulă în încercarea de a convinge opinia publică de la noi că a cerut o creștere din motive obiective”. Marți dimineața, la prima oră, m-am trezit cu un e-mail de la Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvînt al SRI. Un text însoțit de un grafic intitulat Situație privind ponderea cheltuielilor de personal, a celor cu asistența socială și a celorlalte naturi de cheltuieli în bugetul total al SRI în perioada 2015- 2019. Textul nu e unul oficial, redactat în limbajul de lemn tipic Serviciilor, ci unul gazetăresc, tocmai de aceea convingător.

Îl reproduc în întregime:

"Maestre, am citit editorialul dumneavoastră despre buget și pentru că ați scris acolo că nu am explicat creșterile de buget, o să încerc să vă explic aici. O să vă dau doar cîteva cifre: 84% din buget este destinat pensiilor și salariilor.

Cu alte cuvinte, noi funcționăm cu doar 16% din total buget. Restul sunt lefuri și pensii. Avem mulți angajați? Pentru că funcționăm după o lege de pe vremea cînd telefonul mobil și internetul nu existau... Avem mulți angajați, pentru că SRI se ocupă, prin lege, de ceea ce nu ar trebui să se ocupe. Poșta secretă, care transportă peste 80% documente neclasificate, nu ar trebui să fie în subordinea SRI. Control bagaje la aeroport și brigada antiteroristă sînt divizii pe care alte servicii nu le au în curte, sînt la guvernul lor. Sînt cîteva mii de angajați în plus, deci. SRI a fost organizat pe model sovietic, cu structuri în fiecare județ. Nu noi am cerut un astfel de SRI. Iar el poate deveni mai suplu și mai eficient PRIN LEGE. Cine blochează pachetul de legi ale securității naționale? Nu noi. Avem și mult mai mulți pensionari decît angajați. Noi plătim pensiile și pentru SIE, din bugetul SRI. Și nu SRI a dat Legea 232/2016 în urma căreia au plecat în pensie de la SRI într-un singur an tot atîția ofițeri cît în zece. Nu SRI a cerut salarii și pensii mai mari, nu-i așa? Nu poți să dai o lege prin care mărești bugetul de pensii și salarii, ca apoi să ne pui să tăiem bani de la funcționarea Serviciului pentru a le putea acoperi. Din 2015 și pînă în prezent, din cauza acestor legi, bugetul de funcționare al SRI, de la plata facturilor de energie și pînă la activitatea efectivă de informații, a scăzut ca pondere de la 32% din buget pînă la 16%. (Vedeți ce e cu verde în grafic). O să ziceți «sînteți prea mulți, dați afară». Păi, cine pleacă intră în bugetul de pensii și presiunea pe buget crește. O să ziceți «dați afară tineri, nu ofițeri cu drept de pensie ». Păi nu avem pîrghii legale să facem asta. Oricum, nu se angajează un om în SRI decît după ce pleacă doi. Numărul angajaților a scăzut. Oricum, suplinim cu resursă umană carențele de tehnologie evidente. Nu te poți lupta cu roboții și dronele, cu atacurile cibernetice si revoluția tehnologică a puterilor ostile țării, cu sapa în mînă, nu? Și atunci vă las pe dumneavoastră să trageți singur concluziile. De ce ne este tăiat bugetul?"

