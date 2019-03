Ion Balint, cunoscut drept Nuţu Cămătaru, va fi eliberat din Penitenciarul Găești

Ion Balint, cunoscut drept Nuţu Cămătaru, va fi eliberat, după ce magistraţii Judecătoriei Găeşti au decis să admită propunerea de eliberare condiţionată.

Nuţu Cămătaru a fost încarcerat în decembrie 2017, astfel că a executat până în prezent aproape un an de pedeapsă. Conform legii, un an de detenţie nu este echivalentul unui an calendaristic. Pedeapsa unui deţinut poate fi modificată în funcţie de zilele de muncă prestate în spatele gratiilor, de vârsta condamnatului sau dacă acesta suferă de anumite afecţiuni medicale care nu pot fi tratate în regim de detenţie.

