Iohannis, la Sibiu: “România e țara în care hoții stau în pușcărie, nu la butoanele politice!”

Klaus Iohannis a vorbit, duminică, la Sibiu, despre cum vede “România normală”. Șeful statului a spus că “România e țara în care hoții stau în pușcărie, nu la butoanele politice”.

Președintele României, aflat la Gala “Femeile liberale premiază excelența”, a precizat că este convins că România mea va deveni o țară prosperă, normală, europeană “cu sau fără mine”.

“Sunt foarte bucuros că în această seară frumoasă ne întâlnim într-un oraș în care e foarte ușor să vorbesc despre normalitate. Vorbim foarte mult despre normalitate. Foarte multă lume își exprimă dorința de normalitate. Eu cred că putem să începem de la capătul de sus al normalității, care este excelența. Doamnele care au fost premiate ne arată ce înseamnă excelența în România. O Românie normală este o Românie în care școlile sunt sigure, bine dotate,în care elevii și profesorii se simt în siguranță. O Românie normală este una în care românii se întorc, iar locurile de muncă se creează, în care nu mai este nimeni obligat să plece. România normală e România în care legea e lege pentru toți. România e țara în care hoții stau în pușcărie, nu la butoanele politice. România normală e țara în care politicienii încurajează independența sistemului judiciar și a judecătorului, nu încearcă să pună acest sistem sub control politic. România normală e acea Românie în care politicienii doresc să ocupe funcții pentru a rezolva problemele societății, nu pentri a-și rezolva problemele, multe dintre ele penale. Pare așa de simplu. Dar oare – dacă e așa de simplu – de ce nu am reușit în cei 30 de ani scurși de la Revoluție, din decembrie ’89, să ajungem și noi în România la normalitate? Ce ne împiedică, ce ne ține, ce ne încurcă? Cine ne încurcă de 30 de ani? De ce după 30 de ani de când oficial spunem că am scăpat de comunism nu avem cu toții impresia că am scăpat si de comuniști?”, a spus Iohannis.

Șeful statului a declarat că motivul pentru care România nu se dezvoltă mai mult este PSD.

