Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European: Discuțiile privind migrația au fost pozitive

Președintele Klaus Iohannis participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, în cadrul căreia au fost discutate, în principal, subiecte privind migrația, agenda digitală a Uniunii, securitatea și apărarea, relațiile dintre UE și Turcia, dosarul nord-coreean. Șeful statului a precizat că discuțiile privind migrațiile au fost într-un ton pozitiv, încrezător.

”O agendă pentru următorii ani, care planifică cum și unde ne întâlnim pentru a lămuri cât mai multe probleme. Este o schimbare de paradigmă importantă. În ultimii ani am încercat să gestionăm crize. Acum vrem să intrăm într-o zonă de planificare strategică. Am discutat o temă care este foarte importantă nu numai pentru UE, ci pentru toată lumea: acordul nuclear cu Iranul și ne-am decis, în unanimitate, să susținem acest acord. Am mai avut o discuție pe migrație și trebuie să recunosc că a fost prima discuție pe migrație, pe un ton pozitiv, încrezător, avem rezultate bune, pe toate rutele migrația s-a diminuat. Acest lucru se datorează și eforturile Uniunii Europene, dar și eforturilor depuse de state membre, spre exemplu Italia, care s-a implicat foarte mult.”, a precizat seful statului.

Iohannis a subliniat faptul că a avut loc prima discuție în format UE 27, fără participarea Marii Britanii, în care s-au analizat toate negocierele privind Brexit-ul.

”Astăzi am avut o discuție în format UE 27, fără Marea Britanie, avem o echipă de negociatori condusă de Michel Barnier care discută condițiile Brexit-ului. Inițial, am lucrat în ideea că vom găsi astăzi o situație care să ne permită să facem următorul pas. Negocierile au fost intense, s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Am constatat că nu putem trece la faza următoare în această privință. S-au apropiat oarecum pozițiile, dar nu suficient.”, a transmis acesta.

Președintele României a comentat și pe marginea scandalului dintre UE și Turcia, mai ales după ce presa a relatat faptul că mai multe ţări membre ale UE, în frunte cu Germania, au pledat pentru o reducere a finanţării legate de negocierile de aderare cu Turcia, cu scopul de a semnala dezacordurile cu Ankara.

”Discuțiile au fost mai degrabă de informare reciprocă și să simțim cum este atmosfera acestei chestiuni. Sunt relativ complexe, știți foarte bine că s-au făcut afirmații și de o parte și de alta, care nu au fost pozitive. Evoluțiile din Turcia crează multor lideri politici o oarecare îngrijorare și am discutat. Urmează în perspectivă să găsim o soluție, bineînțeles și cu contribuția Turciei.”, a explicat Klaus Iohannis.