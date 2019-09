Iohannis ține Guvernul în șah. Niciun cuvânt despre miniștrii interimari

Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a făcut în urmă cu puțin timp o declarație de presă. Șeful statului nu a anunțat, însă, dacă acceptă sau nu miniștrii interimari propuși de premierul Viorica Dăncilă, ci a lansat un nou atac la adresa PSD.

Presa nu a avut dreptul să îi adreseze întrebări șefului statului. Redăm mai jos principalele idei expuse de Klaus Iohannis:

"In urma cu cateva saptamani, tragedia cumplita de la Caracal ne-a aratat cat de multe si de profunde sunt disfunctionalitatile din interiorul statului. Incompetenta, coruptia, indiferenta au dus la un deznodamant cutremurator: incapacitatea statului de a salva vietile propriilor cetateni"

"Am cerut guvernului ca pana la finalul lunii august sa adopte masuri si sa nu mai existe intarzieri criminale. Am si indicat guvernului in sedinta CSAT ce masuri esentiale trebuie luate cu prioritate. PSD, preocupat insa de solutionarea crizelor interne, continua sa ignore rezolvarea urgentelor care sunt importante pentru cetateni"

"PSD este specialist in a taraga lucrurile sperand ca lumea sa uite cui ii revine responsabilitatea. Vedem o lupta politica surda pentru a ramane cu orice pret la putere. Din pacate, s-a adeverit ce am spus despre buget: investitii majore nu se fac, spitale si autostrazi nu se construiesc. PSD scoate functii la mezat. Asa arata o guvernare esuata. Guvernarea PSD nu si-a inteles niciodata rolul"

"Vorbim si de cum functioneaza institutiile statului. PSD refuza sa faca pasii necesari pentru a corecta gravele carente create prin propriile lor decizii. Asa se face ca legea recursului compensatoriu nu a fost nici acum abrogata. Au fost pusi incompetentii in functii, dati afara profesionisti si pusi in locul lor oameni incapabili"

"Guvernul PSD a facut mult rau Romaniei si trebuia sa plece de mult. Romanii isi doresc o alta guvernare si o vor avea. Directia in care se merge este gresita si romanii considera gresita. S-a vazut asta la referendumul din 26 mai"

Klaus Iohannis susține o declarație de presă astăzi la ora 17:00. Cel mai probabil, președintele va anunța dacă acceptă sau nu propunerile de miniștri interimari ale premierului Viorica Dăncilă.

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 4 septembrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă”, anunță Administrația Prezidențială.

Cel mai probabil președintele Iohannis va anunța dacă acceptă sau nu miniștrii interimari propuși de premierul Viorica Dăncilă.

Premierul Vasilica Dăncilă a scris marți, pe Facebook , că așteaptă răspuns din partea președintelui privind propunerile de miniștri interimari pentru Energie, Mediu și relația cu Parlamentul

”Au trecut deja câteva zile. Încă mai sper ca domnul Iohannis să dezvolte capacitatea de a înțelege că blocarea Executivului nu ajută guvernarea și stabilitatea țării. Așa cum încă mai sper să realizeze că vendetele cu care ne-a obișnuit fac rău în primul rând oamenilor, și nu adversarilor dumnealui politici'', scrie Dăncilă pe Facebook.

Premierul face apel la președintele Iohannis să nu refuze miniștrii fără temei.

”România are nevoie de un guvern funcțional. Fac așadar un apel către domnul Iohannis să nu se mai ambiționeze să refuze miniștrii fără temei, pentru că un adevărat șef de stat nu își exercită niciodată puterea în moduri distructive și contraproductive pentru țara lui.

Viorica Dăncilă i-a transmis pe 27 august lui Klaus Iohannis propunerile de interimari pentru Energie, Mediu şi relaţia cu Parlamentul. Comitetul Executiv Național al PSD a decis cine vor fi miniștri care vor prelua interimar cele trei portofolii. Este vorba de Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Radu Oprea la ministerul pentru Relația cu Parlamentul.

În Guvern va rămâne Ramona Mănescu, la Ministerul de Externe. Aceasta a afirmat, tot la finele lunii august, că „își asumă” să rămână în Guvern, chiar dacă ALDE a decis ieșirea de la guvernare.