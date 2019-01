Iohannis, atac la coaliție, dar optimist în privința finalizării MCV

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, într-o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, că statul de drept nu este negociabil pentru el.

"Discuția pe legile justiției este complicată și se poartă deja de doi ani. Cred și sper, ca toți cei implicați în această discuție să aibă înțelepciunea să ducă negocierile spre un final în conformitate cu așteptările romanilor, care convrg cu cele ale Comisiei de la Veeția și ale GRECO. Nu putem să construim în România un sistem de justiție care să nu fie compatibil cu celelalte sisteme de justiție din Uniunea Europeană. Prin aderarea la UE am arătat că nu dorim să fim în afara ei, așa că, nu am de gând să fac rabat de la principiile UE în ceea ce privește justiția.

Din păcate, aceasta discuție nu îmbunătățește imaginea Românie și asta este o problemă pe care s-o avem în vedere. vdr. Politica internă nu trebuie să ne afecteze în cele șase luni și acest lucru a fost, cred, înțeles de către toate părțile".

„Stiți foarte bine că pentru mine statul de drept din România nu este negociabil. Discuția pe Legile Justiiției și pe Codurile Penale din România este o discuție complicată care se poartă deja de doi ani și sper să ca aceste modificări să fie în acord cu așteptările Comisiei de la Veneția. Noi nu putem să construit un sistem de justiție care nu este compatibul cu celelalte sisteme de justiție din Europa”, a declarat Iohannis.

Președintele Iohannis s-a arătat, totuși, optimist în ceea cee privește finalizarea MCV în acest an.

că „în special Guvernul și Parlamentul” trebuie sa gaseasca solutiile pentru indeplinirea cerintelor din raportul MCV in vederea eliminarii acestuia.

„In ce priveste MCV, am avut o prima discutie cu Juncker in ianuarie 2015, dupa ce am fost ales presedinte. Am cazut amandoi de acord ca varianta optimala este incheierea MCV pana la incheierea mandatului comisiei Juncker. Evident ca aici trebuie sa jucam si noi rolul nostru, in special Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca solutiile cele mai potrivite pentru a indeplini conditiile negociate pe MCV. Daca asa se va intampla, sunt optimist ca avem sanse de finalizare a acestui MCV”, a declarat Iohannis.

„Inițial, Schengen a fost un acord cu condiții și le-am îndeplinit în 2011. Însă cum acceptarea depinde de votul tuturor membrilor, au inceput sa apara primele intrebari si primele probleme si de atunci cu toate ca am indeplinit toate conditiile din acord, Romania si Bulgaria nu au fost acceptate. Incercam sa convingem pe prietenii si partenerii nostri ca Romania este o tara sigura, serioasa, care respecta regulile impuse de spatiul Schengen. Progresul se lasa putin asteptat dar nu am renuntat si voi continua sa discut cu toata lumea sa ii conving ca Romania nu isi doreste sa fie in spatiul Schengen ca o problema, ci Romania vine in spatiul Schengen ca parte a unei solutii pentru imbunatatirea sigurantei”, a spus Iohannis.