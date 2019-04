Ora 17:00. Președintele Iohannis îi răspunde public Vioricăi Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis anunță, cel mai probabil, marți, la ora 17:00, ce a decis în privița remanierei guvernamentale. Adminsitrația prezidențială anunță că la această oră șeful statului va susține o declarație de presă.

Conform unor surse citate de Realitatea TV, premierul Viorica Dăncilă l-ar fi sunat marți pe Klaus Iohannis pentru a vorbi despre noii miniștri. Administrația prezidențială i-ar fi transmis premierului că președintele este într-o acțiune și că vor discuta mai târziu.

Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis, săptămâna trecută, președintelui Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Premierul a transmis către Administrația Prezidențială propunerea de revocare a ministrului Justiției, Tudorel Toader, și demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero.

Pentru Ministerul Justiției a fost propus Eugen Nicolicea, membru al Camerei Deputaților, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Oana Florea, membru al Camerei Deputaților, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost propus Tit-Liviu Brăiloiu, membru al Senatului.

Președintele Klaus Iohannis ar trebui să dea un răspuns astăzi, cu privire la remanierile propuse de premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse apropiate de Cotroceni, este putin probabil ca Viorica Dancilă sa aibe o întâlnire cu președintele. Cel mai probabil, vor avea o discuție telefonica.

Coaliția a amânat restructurarea guvernului după Paște. Asta pentru că așteaptă un răspuns de la președinte. Dăncilă, Dragnea și Tăriceanu au discutat la la Parlamnet aproape două ore. Pe de alta parte, este posibil ca miercuri sa sa dea un vot si pentru restructurare guvernamentala care trebuie aprobată neaparat de Parlament, asta pentru ca s-ar schimba configuratia Guvernului. Toni Grebla ar urma sa primească un post.

Dăncilă a trimis şi propunerile de înlocuitori: Eugen Nicolicea (Justiţie), Oana Florea (Fonduri Europene) şi Liviu Brăiloiu (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni). Ulterior, premierul a trimis şi demisia ministrului Justiţiei.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referindu-se la propunerile de remaniere, că, primind acele scrisori şi-a pus întrebarea ce se doreşte cu această remaniere, iar prima sa impresie este că se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost.

Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru ministerul Justiției, le răspunde, pe Facebook, celor care îi pun la îndoială competențele. Într-o postare lungă pe rețeaua de socializare, deputatul enumeră numeroasele fapte de arme din Parlament.

Redăm integral postarea:

,, În ultimele zile au apărut tot felul de informaţii denigratoare la adresa mea, care mai de care mai exagerate, negative sau chiar falsuri grosolane, preluate şi rostogolite în fel şi chip.

Sunt unul dintre cei mai vechi membri ai Parlamentului României. De peste 26 de ani, am participat la elaborarea celor mai relevante legi ale Forului Legislativ. Cunosc majoritatea legilor importante în litera şi spiritulul lor. În lunga experienţă în Legislativ, am făcut parte din comisiile pentru revizuirea Constituţiei României, iar de aici şi insistenţa pe care o manifest de fiecare data pentru respectarea Constituţiei României.

Mai mult de 10 ani am fost membru şi am condus una dintre cele mai importante comisii permanente, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. Am fost chestor, secretar şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în mai multe legislaturi şi în diverse componenţe politice ale majorităţii parlamentare, preşedinte al Comisiei pentru regulament, membru al Comisiei speciale pentru elaborarea Codului penal şi a Codului de procedură penală (atât în 2007, cât şi în prezent) şi al mai multor comisii de anchetă. De asemenea, am fost ministru şi am ocupat o funcţie în administraţia publică locală, cunosc atât problemele cu care se confruntă administraţia publică locală, cât şi cea centrală.

A susţine că o vechime de aproape 27 de ani în Parlamentul României nu înseamnă şi experienţă juridică, înseamnă să fii rău intenţionat sau de o calitate intelectuală îndoielnică, fără a mai pune în discuţie lipsa de respect faţă de cea mai importantă instituţie a democraţiei.

PS: Iar în ceea ce priveşte facultatea de drept, sau alfel spus, “marele secret al lui Nicolicea”, de fapt, nu era niciun secret. Cei care s-au interesat, au primit imediat informaţiile solicitate de la Universitatea Spiru Haret, inclusiv că am absolvit cu nota 10 la examenul de licenţă. Ca orice deontologi în stare pură, din decembrie 2017 şi până în prezent nu au catadicsit să furnizeze măcar şi această informaţie. Din păcate, nici de această data nu au lăsat datele oficiale să strice un subiect atât de “senzaţional”, scrie Nicolicea.