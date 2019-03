Iohannis, nou atac la Dăncilă: A pus pe butuci relaţia cu Iordania (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a revenit cu o nouă serie de critici la adresa premierului Viorica Dăncilă, după ce Regele Iordaniei şi-a amânat vizita în România, deranjat de declaraţiile şefei Guvernului privind mutarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "A pus pe butuci relația cu Iordania", a afirmat şeful statului, luni, în preambulul întâlnirii cu edilii din Asociaţia Oraşelor din România.

”Eu azi aveam un program destul de strâns, cum se spune. Trebuia să fiu gazdă la un dineu oferit regelui Iordaniei. Din cauza diletantismului doamnei prim-ministru, nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de discursul ținut de doamna Dăncilă în SUA. A reușit să facă praf și politica externă", a apreciat Klaus Iohannis, la întâlnirea cu Asociaţia Oraşelor din România.

"Este o reală problemă pentru România. Cred că vă dați seama că România a construit o relație bună cu lumea arabă, de ani de zile. Era, până ieri, o constantă în politica externă. România era un partener serios și ferm, dar doamna prim-ministru Dăncilă a reușit să o pună pe butuci și asta e foarte, foarte trist. Și pentru ce? Pentru nimic!”, a mai afirmat preşedinte.

"Viorica Dăncilă ne strică relațiile internaționale", a mai spus Iohannis.

sursă video: Realitatea TV

Reamintim că, duminică, premierul Viorica Dăncilă a lansat o bombă diplomatică de peste ocean. Aflată în Statele Unite, șefa Guvernului a declarat că va muta ambasada noastră din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. PSD a încercat și anul trecut acest lucru, dar s-a lovit de zidul europenilor, care resping ideea.

„După cum ştim, preşedintele Donald Trump a deschis ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas admirabil şi curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu şi poporul român. Mutarea ambasadei americane este emblematică şi demonstrează legătura puternică a valorilor dintre poporul american şi el israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel internaţional un proces de reflecţie. Guvernul României a iniţiat de atunci un proces de evaluare a oportunităţii mutării ambasadei României la Ierusalim. De aceea, sunt încântată să anunţ astăzi (duminică-n.r) în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României şi Guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a declarat Viorica Dăncilă.

La câteva ore după declarația controversată, Viorica Dăncilă a revenit. Aceasta a spus, pentru un post de televiziune, că ideea mutării ambasadei 'este o opinie personală".

"În discursul meu, am vorbit despre mutarea Ambasadei la Ierusalim. Dar am spus… Am formulat într-un mod corect. Am spus că trebuie să îndeplinim toți pașii constituționali. Nu am spus 'eu voi muta ambasada'. Am spus ca trebuie sa respetam Constitutia. Că opinia mea este că trebuie să facem acest pas, asta e altceva... Dar este o opinie personală. Important e să respectăm Constituția României", a spus Dăncilă.